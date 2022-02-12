ملخص فوز باير ليفركوزن على شتوتجارت 4-2 (الدوري الألماني)
السبت، 12 فبراير 2022 - 21:49
📽️ @Bayer04_EN added another 4⃣ to their tally this evening, that's 5⃣8⃣ for the season in just 2⃣2⃣ #Bundesliga games! 🤯📈 pic.twitter.com/iJDom7T8yX— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022
نرشح لكم
ملخص فوز باير ليفركوزن على شتوتجارت 4-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوخوم على بايرن ميونيخ 4-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز لايبزج على كولن 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني) ملخص تعادل بوخوم مع كولن 2-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هوفينهايم 3-2 (الدوري الألماني)