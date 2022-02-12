ملخص فوز بوخوم على بايرن ميونيخ 4-2 (الدوري الألماني)

السبت، 12 فبراير 2022 - 21:47

2/12/2022 9:47:53 PM ملخص فوز بوخوم على بايرن ميونيخ 4-2 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوخوم
نرشح لكم
ملخص فوز باير ليفركوزن على شتوتجارت 4-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوخوم على بايرن ميونيخ 4-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز لايبزج على كولن 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني) ملخص تعادل بوخوم مع كولن 2-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هوفينهايم 3-2 (الدوري الألماني)
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - المريخ يحدد البلد المستضيف لمباراته أمام الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق يكشف حديث محمد صلاح معه عقب الإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - طاهر محمد: أحداث مباراة الهلال كان من صعب توقعها 2 ساعة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
7 أهداف وانقلابات جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خيتافي بـ10 لاعبين 2 ساعة | الدوري الإسباني
سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية