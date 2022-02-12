ملخص فوز بوخوم على بايرن ميونيخ 4-2 (الدوري الألماني)
السبت، 12 فبراير 2022 - 21:47
📽️ The twelfth of February, two thousand and twenty-two. Remember this day. The day @VfLBochum1848EN ran RIOT over @FCBayernEN in the #Bundesliga. 🎇 📅 pic.twitter.com/npvHOT7miV— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 12, 2022
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