هدف مصطفى فتحي الثاني مع التعاون ضد الرائد
السبت، 12 فبراير 2022 - 20:01
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2022
د84' الهدف الثالث لـ التعاون عن طريق مصطفى فتحي
الرائد 0 × 3 التعاون#الرائد_التعاون #قنوات_SSC pic.twitter.com/c46o8LWSwM
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