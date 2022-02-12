هدف الأهلي الثالث في الهلال من أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)
السبت، 12 فبراير 2022 - 15:54
الثالث للأهلي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
أحمد عبد القادر يراوغ ويضع الكرة في مرمى الهلال#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/REwNxtal7p
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