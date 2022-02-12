ملخص فوز الأهلي على الهلال السعودي 4-0 (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الرابع في الهلال من عمرو السولية (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثالث في الهلال من أحمد عبد القادر (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الثاني في الهلال من ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)

هدف الأهلي الأول في الهلال من ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)