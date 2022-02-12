هدف الأهلي الأول في الهلال من ياسر إبراهيم (كأس العالم للأندية)
السبت، 12 فبراير 2022 - 15:23
الأهلي يتقدم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0
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