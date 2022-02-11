ملخص فوز لايبزج على كولن 3-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 11 فبراير 2022 - 23:55
🔺 @RBLeipzig_EN jump above Union Berlin 🆙 to 4th with convincing win over 1. FC Köln.#RBLKOE pic.twitter.com/lO5zHThpMY— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 11, 2022
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