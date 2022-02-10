محمود عبد الحكيم: حسام عاشور أصعب مدافع وأفضل ترقيصة عملتها لـ وائل جمعة

محمود عبد الحكيم: اتعلمت من حسام حسن إني ماحبش الخسارة.. واتظلمت مع المنتخب

محمود عبد الحكيم: كنت من أفضل 10 لاعبين بالعالم في الخماسي.. وفالكاو شخص متواضع جدا

محمود عبد الحكيم: مضيت للزمالك 5 مرات.. وجوزيه قال لي أنتظرك في الأهلي العام المقبل