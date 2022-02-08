صلاح يعود لتدريبات ليفربول بعد نهاية أمم إفريقيا
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 - 14:52
"He's back!" 😁— Liverpool FC (@LFC) February 8, 2022
Welcome back, @MoSalah 👋 pic.twitter.com/xMyh4SNtKi
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