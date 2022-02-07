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هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 0/2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 07 فبراير 2022 - 01:10
2/7/2022 1:10:54 AM
هدفا فوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 0/2 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ميلان على إنتر 2-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل روما وجنوى 0-0 (الدوري الإيطالي)
هدف فوز الأهلي على مونتيري عن طريق محمد هاني (كأس العالم للأندية)
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
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