محمد أبو جبل يشارك في مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الكاميرون

طائرة "درون" تخترق مران منتخب مصر

عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب

تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب