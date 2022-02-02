(5) أنس أسامة يجيب هل من الممكن اللعب للاتحاد أو الأهلي؟ ولاعب يتمنى ضمه

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 13:14

2/2/2022 1:14:17 PM (5) أنس أسامة يجيب هل من الممكن اللعب للاتحاد أو الأهلي؟ ولاعب يتمنى ضمه
الأهلي الزمالك كرة سلة إيهاب أمين أنس أسامة
نرشح لكم
(5) أنس أسامة يجيب هل من الممكن اللعب للاتحاد أو الأهلي؟ ولاعب يتمنى ضمه (4) تصريحات أنس أسامة عن شكوى الزمالك.. وسبب الحديث على مواقع التواصل (3) أنس أسامة يتحدث عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. وأصعب محترف (2) أنس أسامة يتحدث عن قرعة مونديال أندية السلة وحضور الجماهير (1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن مواجهات مصر والكاميرون 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد 16 دقيقة | إفريقيا
تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان 35 دقيقة | الدوري الفرنسي
بذكريات نصف نهائي 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام الكاميرون 39 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإسماعيلي يعلن جاهزية بن خماسة بعد وصول البطاقة الدولية 40 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: سنستأنف على إيقاف بوفال وشاكلا.. القرار غير عادل 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
محمد صلاح ينافس على جائزة في ليفربول رغم غيابه معظم أيام يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي