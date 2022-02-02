(5) أنس أسامة يجيب هل من الممكن اللعب للاتحاد أو الأهلي؟ ولاعب يتمنى ضمه

(4) تصريحات أنس أسامة عن شكوى الزمالك.. وسبب الحديث على مواقع التواصل

(3) أنس أسامة يتحدث عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. وأصعب محترف

(2) أنس أسامة يتحدث عن قرعة مونديال أندية السلة وحضور الجماهير

(1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين

عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%