(3) أنس أسامة يتحدث عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. وأصعب محترف

(4) تصريحات أنس أسامة عن شكوى الزمالك.. وسبب الحديث على مواقع التواصل

(1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين

عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب