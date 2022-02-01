(2) أنس أسامة يتحدث عن قرعة مونديال أندية السلة وحضور الجماهير

(1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين

عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب

تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب