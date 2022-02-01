(2) أنس أسامة يتحدث عن قرعة مونديال أندية السلة وحضور الجماهير

(1) أنس أسامة نجم سلة الزمالك يتحدث عن منحة أمريكا والاستفادة من المدربين الأجانب والمحترفين

علي زين: اتخلعلي 6 صوابع ولعبت وأنا مصاب.. وبرشلونة اتفرجوا على القمة المصرية

علي زين يتحدث عن هزيمة برشلونة في مونديال الأندية وما حدث بين الأهلي والنجم الساحلي