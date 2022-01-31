عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%
الإثنين، 31 يناير 2022 - 00:06
عصام الحضري: "هي دي روح منتخب مصر، مبروك لمصر كلها.. وأي حارس هيلعب هو رقم 1 بالنسبة لي".#Teamegypt pic.twitter.com/IbygCCojmN— FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022
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