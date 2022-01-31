وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب
الإثنين، 31 يناير 2022 - 00:05
"كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم، ومبروك لكل الشعب المصري".— FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022
"حتى الآن لم نحقق أي شيء، وإن شاء الله نفرح بالتتويج بالبطولة".
تصريحات وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا 🗣️#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/1Zr4ns3L1R
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