وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب

"كل اللاعبين أدوا المطلوب منهم، ومبروك لكل الشعب المصري".



"حتى الآن لم نحقق أي شيء، وإن شاء الله نفرح بالتتويج بالبطولة".



تصريحات وائل جمعة مدير منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا 🗣️#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/1Zr4ns3L1R