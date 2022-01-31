عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100%

وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب

تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب

علي زين: اتخلعلي 6 صوابع ولعبت وأنا مصاب.. وبرشلونة اتفرجوا على القمة المصرية

علي زين يتحدث عن هزيمة برشلونة في مونديال الأندية وما حدث بين الأهلي والنجم الساحلي