تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب
الإثنين، 31 يناير 2022 - 00:03
"الأمر الذي يسعدنا هو التفاف الناس حول منتخب مصر سواء الإعلام والجمهور".— FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022
"الروح الحمد لله موجودة دائما. أنتم معنا هنا وترون إلى أي درجة الظروف صعبة".
ضياء السيد يتحدث عقب التأهل للمربع الذهبي ويكشف ما وراء تصريحاته المسربة🗣️#TeamEgypt pic.twitter.com/EywRTWff94
نرشح لكم
عصام الحضري: لن يشارك أي حارس غير جاهز بنسبة 100% وائل جمعة بعد الفوز على المغرب: لم نحقق أي شيء وهدفنا اللقب تصريحات قوية من ضياء السيد بعد فوز مصر على المغرب مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب علي زين: اتخلعلي 6 صوابع ولعبت وأنا مصاب.. وبرشلونة اتفرجوا على القمة المصرية علي زين يتحدث عن هزيمة برشلونة في مونديال الأندية وما حدث بين الأهلي والنجم الساحلي