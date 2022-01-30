لويس دياز هداف كوبا أمريكا المنضم حديثا إلى ليفربول

الأحد، 30 يناير 2022 - 14:29

1/30/2022 2:29:11 PM لويس دياز هداف كوبا أمريكا المنضم حديثا إلى ليفربول
ليفربول لويس دياز
نرشح لكم
لويس دياز هداف كوبا أمريكا المنضم حديثا إلى ليفربول أداما تراوري.. دبابة أكاديمية برشلونة ملخص تعادل ميلان مع يوفنتوس 0-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على إمبولي 4-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز سبيزيا على سامبدوريا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل تورينو مع ساسولو 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا – ماني يقود السنغال.. وخماسي وسط ملعب لـ غينيا الاستوائية 34 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
ضياء السيد: رؤية كيروش انتصرت.. وهذا ما وراء تصريحاتي المسربة 3 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تريزيجيه: هدفنا البطولة.. عيني كانت على بطولة إفريقيا منذ لحظة الإصابة 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
النني: حضرنا لكل الظروف التي من الممكن أن تحدث أمام المغرب.. محمد صلاح رائع 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شوبير يعلن عودة محمد عبد المنعم لـ الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
أرقام مباراة مصر والمغرب.. تفوق نسبي لـ أسود أطلس مقابل فاعلية للفراعنة 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مصر والكاميرون في نصف النهائي الأول.. من يحق له التفاؤل بالتاريخ؟ 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عقدة مستمرة لـ 21 عاما.. المغرب يفشل في فك شفرة الفوز على مصر 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا