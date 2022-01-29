مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب
السبت، 29 يناير 2022 - 21:14
🔴 🎥 | المران الأخير للمنتخب الوطني قبل لقاء المغرب غدًا في ربع نهائي أمم أفريقيا 🇪🇬 …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/osnq3H0g2O— EFA.eg (@EFA) January 29, 2022
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