ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني)
الإثنين، 24 يناير 2022 - 00:16
Back to their free-flowing best 🔥 as @FCBayernEN secure a comprehensive win to solidify their position at the 🔝 of the table.#BSCFCB pic.twitter.com/1OOntmPAF8— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 23, 2022
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