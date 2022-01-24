ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني)

الإثنين، 24 يناير 2022 - 00:16

1/24/2022 12:16:45 AM ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني هيرتا برلين
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