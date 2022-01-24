ملخص فوز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين 4-1 (الدوري الألماني)

علي زين: اتخلعلي 6 صوابع ولعبت وأنا مصاب.. وبرشلونة اتفرجوا على القمة المصرية

علي زين يتحدث عن هزيمة برشلونة في مونديال الأندية وما حدث بين الأهلي والنجم الساحلي