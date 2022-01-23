أمم إفريقيا - مران منتخب مصر 23 يناير استعدادا لمواجهة كوت ديفوار
الأحد، 23 يناير 2022 - 20:22
🔴 🎥 | المنتخب الوطني يؤدي تدريبه اليوم استعدادا لكوت ديفوار 🇪🇬 ..... ⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/dLEQdEK7L6— EFA.eg (@EFA) January 23, 2022
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