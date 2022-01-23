ملخص تعادل بوخوم مع كولن 2-2 (الدوري الألماني)
الأحد، 23 يناير 2022 - 00:20
About as enthralling of a draw you'll see as @VfLBochum1848EN and @FCKoeln_en share the #Bundesliga spoils. 🤜🤛#BOCKOE pic.twitter.com/l0E9zfR9vg— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 22, 2022
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