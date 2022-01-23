ملخص تعادل بوخوم مع كولن 2-2 (الدوري الألماني)

الأحد، 23 يناير 2022 - 00:20

1/23/2022 12:20:25 AM ملخص تعادل بوخوم مع كولن 2-2 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني كولن بوخوم
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