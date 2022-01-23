ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هوفينهايم 3-2 (الدوري الألماني)
الأحد، 23 يناير 2022 - 00:18
🚨 Warning! #Bundesliga classic below 👇@ErlingHaaland and @Woodyinho were both on target as @BlackYellow battled to an important 'W' ⚫️🟡#TSGBVB pic.twitter.com/4onl1qOdxU— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 22, 2022
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