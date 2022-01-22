ملخص فوز باير ليفركوزن على أوجسبورج 5-1 (الدوري الألماني)
السبت، 22 يناير 2022 - 21:38
🖐 for @Bayer04_en— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 22, 2022
⚽⚽⚽ for @MoussaDiaby_19
And a special 64-second ⏱️ treat for you. 🎥#B04FCA #Bundesliga pic.twitter.com/teDkyzibD1
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