بكاء أنسو فاتي أثناء خروجه بسبب الإصابة في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو
الجمعة، 21 يناير 2022 - 00:44
Ansu Fati heads down the tunnel with an injury. pic.twitter.com/yhJ4yokXT2— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022
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