بكاء أنسو فاتي أثناء خروجه بسبب الإصابة في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو

الجمعة، 21 يناير 2022 - 00:44

1/21/2022 12:44:20 AM بكاء أنسو فاتي أثناء خروجه بسبب الإصابة في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو
برشلونة أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا أنسو فاتي
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