ملخص فوز بايرن ميونيخ على كولن 4-0 (الدوري الألماني)
السبت، 15 يناير 2022 - 20:37
A resounding win from @FCBayernEN as they put FC Koln to the sword.— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 15, 2022
3x ⚽️ @Lewy_official
2x 🅰️ @esMuellerT_
2x 🅰️ @Leroy_Sane
1x 🚀 @CorentinTolisso #KOEFCB pic.twitter.com/9FUHObP2FT
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