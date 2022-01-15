ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فرايبورج 5-1 (الدوري الألماني)

السبت، 15 يناير 2022 - 00:25

1/15/2022 12:25:16 AM ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فرايبورج 5-1 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني فرايبورج
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