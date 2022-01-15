ملخص فوز بوروسيا دورتموند الكاسح على فرايبورج 5-1 (الدوري الألماني)
السبت، 15 يناير 2022 - 00:25
📽️ A 5⃣⭐️ performance from @BlackYellow to start the weekend ‼️— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 14, 2022
Featuring one very unexpected first-half brace... 👀 pic.twitter.com/PMH69YAquS
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