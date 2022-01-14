محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
كأس الأمم الإفريقية
كأس الرابطة المصرية
الدوري الإسباني
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر الإفريقي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
كأس العرب 2021
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
كأس العالم للأندية
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
كأس العرب 2021
كأس الأمم الإفريقية 2021
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز ميلان على جنوى 3-1 (كأس إيطاليا)
الجمعة، 14 يناير 2022 - 21:42
1/14/2022 9:42:12 PM
ملخص فوز ميلان على جنوى 3-1 (كأس إيطاليا)
ميلان
جنوى
كأس إيطاليا
نرشح لكم
ملخص فوز ميلان على جنوى 3-1 (كأس إيطاليا)
ملخص فوز فيورنتينا الكبير على نابولي 5-2 (كأس إيطاليا)
تتويج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي 2021
ملخص فوز إنتر على يوفنتوس 2-1 (كأس السوبر الإيطالي)
ملخص فوز أتالانتا على فينيسيا 2-0 (كأس إيطاليا)
أهداف فوز يوفنتوس على روما 4-3 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي
3 ساعة |
الدوري المصري
هدفان بالكربون وثنائية هالاند تقود دورتموند لاكتساح فرايبورج بخماسية
3 ساعة |
الدوري الألماني
بعد توعده مصر ونيجيريا.. قائد غينيا بيساو يتعافى من فيروس كورونا
3 ساعة |
كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - سلبية مسحة وليد سليمان.. وانتظار نتيجة تاو
3 ساعة |
الدوري المصري
تيليفوت: باريس سان جيرمان يتفاوض مع مبابي على تجديد قصير للعقد
4 ساعة |
أوروبا
خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون
4 ساعة |
كأس الأمم الإفريقية 2021
"لعبت مع أبيك".. الكشف عن تفاصيل المشاجرة الهائلة بين غانا والجابون
4 ساعة |
كأس الأمم الإفريقية 2021
قلب الفهود
4 ساعة |
كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
خبر في الجول - سلبية مسحة وليد سليمان.. وانتظار نتيجة تاو
خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون
مؤتمر كيروش: لا أحد يتأذى أكثر من المدرب بعد أداء غير جيد.. وما يقال عن خلافات مع علام هُراء
خبر في الجول – الأهلي ينتظر تقريرا فاصلا في ملف علاج أكرم توفيق
خبر في الجول - بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري يدير لقاء تونس وموريتانيا
الأكثر مشاهدة
1
ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس
2
مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض
3
رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش
4
كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي