مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة غينيا بيساو

مقر تدريبات منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو (كأس أمم إفريقيا)

وزير الرياضة: غير راض عن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا

رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر

كيروش يتحدث عن فضيحة ضد نيجيريا.. وشيء يتمناه في كأس أمم إفريقيا 2021