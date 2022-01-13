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تتويج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي 2021
الخميس، 13 يناير 2022 - 18:43
1/13/2022 6:43:41 PM
تتويج إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي 2021
ملخص فوز إنتر على يوفنتوس 2-1 (كأس السوبر الإيطالي)
كأس السوبر الإيطالي
إنتر ميلان
يوفنتوس
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