توافد لاعبو مصر للإحماء قبل مواجهة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021
الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:44
🔴 🎥 | لحظات نزول لاعبي المنتخب الوطني لإجراء الإحماءات ... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/zXooEUDWSE— EFA.eg (@EFA) January 11, 2022
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