أمم إفريقيا - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة نيجيريا
الإثنين، 10 يناير 2022 - 22:08
🔴 🎥 | المنتخب الوطني يُنهي إستعداداته لمواجهة نيجيريا غدًا 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/Fvh72K9Zum— EFA.eg (@EFA) January 10, 2022
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