أمم إفريقيا - مران منتخب مصر في الكاميرون 9 يناير
الأحد، 09 يناير 2022 - 21:59
🔴 🎥 | المنتخب الوطني يؤدي مرانه الأول علي الأراضي الكاميرونية اليوم 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/JZEsxzY8JA— EFA.eg (@EFA) January 9, 2022
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