ملخص فوز بوروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت 3-2 (الدوري الألماني)
السبت، 08 يناير 2022 - 23:58
⏱️ '70 🦅2⃣➖0⃣💛— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 8, 2022
⏱️ '89 🦅2⃣➖3⃣💛
An instant #Bundesliga classic as @BlackYellow come from behind to claim their first league win in Frankfurt since 2013. 👏 pic.twitter.com/5uAecGG68y
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