كأس الأمم الإفريقية.. رحلة تاريخية بدأت عام 1957
السبت، 08 يناير 2022 - 22:20
- توني كونسيساو.. تحقيق اللقب رفقة أسود الكاميرون أو الرحيل بأمر إيتو
- جولة داخل فندق منتخب مصر في الكاميرون
- توم سينتفيت وتجربة تدريب منتخب اليمن وسماع أصوات الطلقات النارية
- مدرب جامبيا يتحدث عن تجربة المران الوحيد مع زيمبابوي
- مدرب جامبيا يحكي عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية ومواقف مثيرة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - رحلة المنتخب المصري إلى الكاميرون كأس الأمم الإفريقية.. رحلة تاريخية بدأت عام 1957 توني كونسيساو.. تحقيق اللقب رفقة أسود الكاميرون أو الرحيل بأمر إيتو جولة داخل فندق منتخب مصر في الكاميرون توم سينتفيت وتجربة تدريب منتخب اليمن وسماع أصوات الطلقات النارية مدرب جامبيا يتحدث عن تجربة المران الوحيد مع زيمبابوي