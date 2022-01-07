ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 07 يناير 2022 - 23:58

1/7/2022 11:58:33 PM ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ
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