ملخص فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 07 يناير 2022 - 23:58
👏 @Borussia_en complete stunning first-half turnaround to beat the Champions @FCBayernEN 🔄— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 7, 2022
A proper welcome 🔙 to #Bundesliga action. 👇📺#FCBBMG pic.twitter.com/mJjDayd3qL
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