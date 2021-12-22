حوار نور العيسوي (3) | لاعب تتمنى أن تكون وكيلته.. ومثلها الأعلى عالميا

لقطات من مران الأهلي في الدوحة استعدادا للسوبر الإفريقي

تأثر استاد الإسكندرية بالأمطار قبل لقاء الاتحاد وكليوباترا في الدوري

إيهاب أمين: علاقتي قوية بـ كهربا والشحات.. وهذا موقفي من التجديد مع الأهلي