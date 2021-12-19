ملخص فوز فرايبورج على باير ليفركوزن 2-1 (الدوري الألماني)
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 23:52
📽️ A goal late on from Kevin #Schade ensured that @SCFreiburg finish off a very impressive first half of the season third in the #Bundesliga table. 👏🤯 pic.twitter.com/q75BV3tVHx— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 19, 2021
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