ملخص فوز كولن على شتوتجارت 1-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 23:49
📽️ Merry Christmas, @FCKoeln_EN fans! 🎄— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 19, 2021
A late @AModeste27 winner brings the Billygoats the perfect present to end the year. 🎁 pic.twitter.com/onEYJa2LSr
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