ملخص فوز هيرتا برلين على بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني)
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 21:57
All the action from a five-goal #Bundesliga thriller in #BSCBVB, as @HerthaBSC_EN claimed a very impressive 3-2 victory! 👊 pic.twitter.com/Ji2XQNRq4L— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 18, 2021
نرشح لكم
ملخص فوز هيرتا برلين على بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 4-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على جرويتر فورت 3-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 5-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز أوجسبورج على كولن 2-0 (الدوري الألماني) ملخص اكتساح فرايبورج لـ بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)