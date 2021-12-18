ملخص فوز هيرتا برلين على بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني)

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 21:57

12/18/2021 9:57:02 PM ملخص فوز هيرتا برلين على بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني هيرتا برلين
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