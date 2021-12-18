إيهاب أمين: علاقتي قوية بـ كهربا والشحات.. وهذا موقفي من التجديد مع الأهلي

إجابات صريحة من إيهاب أمين أمام أسئلة سريعة من في الجول

إيهاب أمين: هودج من أفضل المحترفين.. والأهلي تعلّم مما حدث في آخر عامين

هدف خرافي لـ بلبيس في الدرجة الثانية

كويز في الجول - ريمونتادا من جيهان أمام توأمها في اختبار المعلومات

اختبار معلومات كروي مثير مع عبد الله ياسين لاعب سان جيرمان السابق