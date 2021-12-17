ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 4-0 (الدوري الألماني)
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 23:35
🎥 A record-breaking night for @FCBayernEN, who put four past @VfLWolfsburg_EN to take three points into Christmas. 🎄 #Bundesliga pic.twitter.com/QY9zI3geKx— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 17, 2021
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