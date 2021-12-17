عبد الله ياسين يتحدث عن مشاعر النحاس بعد الهزيمة من الأهلي.. ورأيه في الجزيري وطاهر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 14:45

12/17/2021 2:45:47 PM

عبد الله ياسين يتحدث عن مشاعر النحاس بعد الهزيمة من الأهلي.. ورأيه في الجزيري وطاهر