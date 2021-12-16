ملخص فوز بوروسيا دورتموند على جرويتر فورت 3-0 (الدوري الألماني)

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 00:00

12/16/2021 12:00:12 AM ملخص فوز بوروسيا دورتموند جرويتر فورت 3-0 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني جرويتر فورت
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