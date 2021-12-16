ملخص فوز بوروسيا دورتموند على جرويتر فورت 3-0 (الدوري الألماني)
الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 00:00
A brace from @ErlingHaaland set @BlackYellow on the way to three #Bundesliga points with a 3-0 triumph in #BVBSGF! ⚫️🟡 pic.twitter.com/pVfN7nTRZJ— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 15, 2021
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