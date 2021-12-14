ملخص فوز روما على سبيزيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 11:15
نرشح لكم
ملخص فوز روما على سبيزيا 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص خسارة نابولي أمام إمبولي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ساسولو على لاتسيو 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز تورينو على بولونيا 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل ميلان مع أودينيزي 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
مرتضى منصور يعلن مساعدي كارتيرون 56 دقيقة | الدوري المصري