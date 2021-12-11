مرموش يصنع ويهدر ركلة جزاء في فوز شتوتجارت على فولسبورج 2-0 (الدوري الألماني)
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 22:09
A beautiful smash from birthday boy @DMavropanos 🎂 set the ball rolling for an excellent first away win of the season for @VfB_int. 💪 💪 pic.twitter.com/n44dlVTzuy— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 11, 2021
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