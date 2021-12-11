هدف فوز الزمالك على طلائع الجيش 0/1 (مباراة ودية)
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 20:27
📹| هدف محمد أشرف روقا من ركلة حرة خلال المباراة الودية أمام الترسانة. 🏹👌🏼 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/sRhgVGYakY— Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 11, 2021
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