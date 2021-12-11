ملخص فوز أوجسبورج على كولن 2-0 (الدوري الألماني)
السبت، 11 ديسمبر 2021 - 11:26
Simply stunning from Niklas #Dorsch in #KOEFCA as @FCA_World secure a vital first away win of the season in the #Bundesliga. ⚽😵 pic.twitter.com/nt70ByVkm5— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 10, 2021
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