ملخص اكتساح فرايبورج لـ بوروسيا مونشنجلادباخ 6-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 21:56
A lot can happen in 45 #Bundesliga minutes - right, @SCFreiburg? 😉#BMGSCF pic.twitter.com/MmBecm6Aus— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 5, 2021
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